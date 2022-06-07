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Giriş Tarihi: 7.6.2022 11:42

Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin öldürülmüştü! Kanlı olayda flaş gelişme!

DHA
Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin öldürülmüştü! Kanlı olayda flaş gelişme!

Kasımpaşa futbol takımı tribün lideri olarak tanınan Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında, tetikçi olduğu belirlenen M.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yüksel Ustahüseyin'e(48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti. Ağır yaralanan Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AZMETTİRİCİ BARIŞ B. KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 kişi gözaltına alınırken yurtdışında olan azmettirici Barış B. hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirtildi. Olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ile çalıntı aracı temin eden kişilerinde de gözaltında bulunduğu kaydedildi. Gözaltındaki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

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Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin öldürülmüştü! Kanlı olayda flaş gelişme!
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