Kasırgada Vurgun filmi konusu ne? Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise, Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten gibi isimler yer alıyor. Peki, Kasırgada Vurgun filmi konusu ne? Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

KASIRGADA VURGUN FİLMİ KONUSU

Bir suçlu ekibinin, kasırga tehdidi karşısında fırsattan istifade ederek ABD Mint tesisine sızıp 600 milyon dolar çalma girişimini konu ediniyor.

KASIRGADA VURGUN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Rob Cohen'in yaptığı 'Kasırgada Vurgun' filminin oyuncu kadrosunda; Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten gibi isimler yer alıyor.