Kasksız motosiklet sürücüsü şarampole düşüp öldü

Kırıkkale'de Alparslan Burak Türe (31) idaresindeki motosiklet, Kırıkkale-Ankara karayolunun 1. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Alparslan Burak Türe hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu alanda detaylı inceleme yaptı.

Başında kaskının olmadığı belirtilen sürücünün cenazesi, yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.