Kaş’ta 2 ayrı motosiklet kazasında 3 ölü

İlk kaza gece saatlerinde Kaputaş'ta meydana geldi. Emre Göncü'nün kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı, Kazada 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Göncü hayatını kaybetti. Kazanın ardında güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İKİ MOTOSİKLET ÇARIŞTI
İkinci kaza Kaş ilçesi Çamköy Çevreyo'nda meydana geldi. Ramazan Çınar'ın (28) kullandığı motosiklet yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sami Kara'nın (70) kullandığı motosiklete çarptı.
Korkunç kazada iki motosiklet hurdaya dönerken Sami Kara olay yerinde diğer motosiklet sürücüsü Ramazan Çınar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olanak hastaneye kaldırılan Durkadın Kara'nın (69) durumunun ağır olduğu bildirildi.