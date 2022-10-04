Kaş’ta korkunç kaza: 2 ölü

Antalya'nın Yeşilköy Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen feci kazada, Durali Erdil'in kullandığı otomobil, D-400 kara yolunda, Turgut Ç. (52) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde sürücü Erdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

TORUNU KURTARILAMADI

Kazada yaralanan bebek Miray Erdil, Elif Yade Erdil (8) ile İngiliz uyruklu Stuart Smith (60) ve Jacoeline Smith S. (56) ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Miray, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.