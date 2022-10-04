Haberler Yaşam Haberleri Kaş’ta korkunç kaza: 2 ölü
Giriş Tarihi: 4.10.2022 10:40 Son Güncelleme: 4.10.2022 10:44

Kaş’ta korkunç kaza: 2 ölü

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada torun Miray Erdil (2), ile otomobil sürücüsü dede Durali Erdil (62) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kaş’ta korkunç kaza: 2 ölü

Antalya'nın Yeşilköy Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen feci kazada, Durali Erdil'in kullandığı otomobil, D-400 kara yolunda, Turgut Ç. (52) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde sürücü Erdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

TORUNU KURTARILAMADI

Kazada yaralanan bebek Miray Erdil, Elif Yade Erdil (8) ile İngiliz uyruklu Stuart Smith (60) ve Jacoeline Smith S. (56) ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Miray, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaş’ta korkunç kaza: 2 ölü
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