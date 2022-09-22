Haberler Yaşam Haberleri Kaş’ta orman yangını tekrar başladıtekrar
Giriş Tarihi: 23.9.2022

Kaş’ta orman yangını tekrar başladıtekrar

Kaş’ta orman yangını tekrar başladıtekrar
Antalya'nın Kaş ilçesinde Ova Mahallesi Çaykenarı mevkiindeki kumul ağaçlandırma sahasında önceki akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve 2 hektarlık alanda etkili olan yangın dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki seraların bulunduğu bölgeye ulaştı. Mahalle sakinleri, araçlarını alandan çıkarmak için seferber oldu. Vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin bazı seralara zarar verdiği belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT için FLAŞ açıklama! 'Sorunlarını çözmek, bizim görevimiz'
Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
Son dakika: A Milli Takım Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi! Milliler evinde Lüksemburg'a takıldı
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB 2022 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi!
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları/Bursluluk sınav sonuçları MEB ekranından öğrenilecek
Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ bilet sorgulama
Memleket ne hale geldi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son Dakika Haberi: Yeni TOKİ indirimi müjdesi! Başkan Erdoğan detayları paylaşacak: İndirim kampanyası geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaş’ta orman yangını tekrar başladıtekrar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA