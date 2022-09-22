Kaş’ta orman yangını tekrar başladıtekrar

Antalya'nın Kaş ilçesinde Ova Mahallesi Çaykenarı mevkiindeki kumul ağaçlandırma sahasında önceki akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve 2 hektarlık alanda etkili olan yangın dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki seraların bulunduğu bölgeye ulaştı. Mahalle sakinleri, araçlarını alandan çıkarmak için seferber oldu. Vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin bazı seralara zarar verdiği belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara devam ediyor.