Kaş’ta yeniden başlayan yangın kontrol altına alındı

4 UÇAK 2 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve bir helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki seraların bulunduğu bölgeye ulaştı. Mahalle sakinleri, araçlarını alandan çıkarmak için seferber oldu. Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin bazı seralara zarar verdiği belirtildi.