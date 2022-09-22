Kaş’ta yeniden başlayan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu değişik türlerde ağaçların bulunduğu yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yanan alanda yürütülen soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı.
4 UÇAK 2 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR
Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve bir helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki seraların bulunduğu bölgeye ulaştı. Mahalle sakinleri, araçlarını alandan çıkarmak için seferber oldu. Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin bazı seralara zarar verdiği belirtildi.
YENİDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Bölge müdürlüğü yetkilileri alevlerin ikinci gün yeniden kontrol altına alındığını bildirdi. Karadan soğutma çalışmaları yeniden başladı. Öte yandan güvenlik güçleri yangında sabotaj ihtimali üzerine çok yönlü soruşturma başlattı. Bölgede yangın öncesi tüm telefon sinyalleri inceleme altına alındı.