Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu araç barajında su tutma işlemine başlandı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:37 Son Güncelleme: 16.12.2022 15:26

Kastamonu araç barajında su tutma işlemine başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Araç ilçesinde inşa edilen ve yapımı yüzde 95 oranında tamamlanan baraj su tutmaya başladı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu araç barajında su tutma işlemine başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Su tutmaya başlayan Araç Barajı'nda depolanacak su ile 33 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanacağını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca: "Baraj sayesinde bin 560 dekar tarım arazisi, 20 köy ve 1 ilimiz taşkınlardan korunacak. Ayrıca 5 mw kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji üretilecek. Temelden yüksekliği 81,55 metre ve su depolama kapasitesi 44,16 hektometre küp olan Kastamonu Araç Barajı ülke ekonomisine yıllık 58 milyon 226 bin 222 TL katkı sağlayacak" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! Bakan Soylu detayları açıkladı: Araç kiralık, bomba uzaktan kumandalı...
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
SON DAKİKA | Milyonların gözü burada! Asgari ücrette 3. toplantının tarihi belli oldu
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi 2022 belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı "İstanbul" mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
HDP’nin TBMM’deki vekilinin görevi dağ kadrosuna eleman aktarmak çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu araç barajında su tutma işlemine başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA