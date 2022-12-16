Kastamonu araç barajında su tutma işlemine başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Su tutmaya başlayan Araç Barajı'nda depolanacak su ile 33 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanacağını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca: "Baraj sayesinde bin 560 dekar tarım arazisi, 20 köy ve 1 ilimiz taşkınlardan korunacak. Ayrıca 5 mw kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji üretilecek. Temelden yüksekliği 81,55 metre ve su depolama kapasitesi 44,16 hektometre küp olan Kastamonu Araç Barajı ülke ekonomisine yıllık 58 milyon 226 bin 222 TL katkı sağlayacak" diye konuştu.