Kastamonu itfaiyesi enkazdan kurtardıkları Onur’u unutamıyor

"SADECE ELİ GÖRÜNÜYORDU, 5-6 SAAT BOYUNCA KAZARAK ONUR'A ULAŞTIK"

Sadece eli görünün Onur'u kurtarmak için ince ince enkazı kazdıklarını anlatan Çatal, "Yatay olarak 4 metre mesafedeydi. Dar bir alandaydı. Önce sadece eli görünüyordu. Bizler enkazı temizleyerek aletlerimizle çalışarak kendisini orada en son kafa sıkışıklığını kadar getirdik ve ince ince kazarak 5-6 saat sonra onu enkazdan çıkardık, sağlık ekiplerine teslim ettik. Bu süre zarfında çok yorulduk ama diğer vatandaşlara da enkaz altından çıkarmak istiyorduk. Onlara da yardım etmek istiyorduk. Biraz da dinlenmemiz gerekiyordu. Aç ve susuz bir şekilde çalışmıştık 5-6 saat boyunca. Biraz dinlendik. Daha sonra diğer ailelere yardımcı olduk. Bizler tabii ki Kastamonu'dan gönüllü olarak gittik. Tek gayemiz insanlara orada yardımcı olmaktı. Bir itfaiyecinin görevi budur. Bir kurtarıcıdır itfaiyeci. Önce canlara daha sonra mala müdahale edilir. Bizler gönüllü olarak gittik. Bizler bu görevi hayatımız boyunca yaptığımız için depremde bizim için bir çalışma alanıydı. Çok büyük bir olaydı. Hiç durmadan çalıştık. Depremi duyar duymaz bizler, burada amirlerimize deprem bölgesine gidelim diye kendimiz istek ve talepte bulunduk. Depremin ilk saatlerinden itibaren bizlerde bölgeye giderek çalışmalara başladık ve destek verdik. Hiç durmadan 48 saat boyunca çalıştığımız oldu. İnsanlara yardımcı olmaya çalıştık. Depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum, tüm ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah ülkemiz böyle bir olayı bir daha yaşamaz ve bizim gibi ekiplere de ihtiyaç olmaz" diye konuştu.