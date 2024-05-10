Kastamonu Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine 2 milyon liralık destek

2024 yılının ilk 3 ayında 472 bin 300 TL burs, 111 bin 800 TL zekât, 58 bin 225 TL fitre, 53 bin 200 TL fidye, 980 bin 980 TL genel bağış ve 258 bin 940 TL Filistin İnsani Yardımları olmak üzere toplamda 1 milyon 935 bin 445 TL'lik destek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kastamonu Kızılay, 1 milyon 935 bin 445 TL'lik bağışla, ihtiyaç sahibi insanlara destek olmayı sürdürdü. Bu yardımlar arasında burs, zekât, fitre, fidye, genel bağışlar ve Filistin İnsani Yardımları yer aldı. Kızılay, Ramazan ayında ise Kastamonu'da ihtiyaç sahibi insanlara; gıda kolileri, et konserve dağıtımları, kıyafet yardımları ve kırtasiye malzemeleri gibi çeşitli yardım faaliyetlerini gerçekleştirdi. Toplam değeri 2 milyon lira olan gıda yardımı, binlerce ailenin sofrasına ulaştı.

TAVİL: " İKİ MİLYON TÜRK LİRASI DEĞERİNDE GIDA YARDIMI"

Kastamonu Kızılay İl Başkanı Sabit Tavil açıklamasında; "Şeffaflık ilkesi bizim için çok önemli bir değer olduğundan dolayı gelir ve giderlerimizi şeffaf bir şekilde açıklamayı kendimize görev edindik. Kızılay'ımız yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayı süresince de Kastamonu'da ihtiyaç sahibi insanların evde aş kaynatmasına destek olmak amacıyla 3 bin TL değerinde 246 adet gıda kolisi ve 1.146 kişiye 2 bin 292 adet 1 kilogramlık et konserve dağıtımı yaptık. Yine Ramazan ayında 200 aile ve 600 kişiye 600 bin TL değerinde kıyafet yardımı ve bin 8 çocuğumuza değerli bağışçılarımızın yardımıyla alınan 151 bin 200 TL değerinde kırtasiye malzemesi, bayramlık, oyuncak vb. hediyelerimizin dağıtımı yapıldı" dedi.

ÜÇ BUÇUK MİLYON TÜRK LİRASI NAKDİ YARDIM

Ayrıca, 3 buçuk milyon lira değerinde nakdi yardım da yapıldı. Bu yardımlarla yetim ve öksüz çocuklara, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ve ilçelerdeki vatandaşlara destek sağlandı. Başkan Tavil açıklamasında; "Ramazan ayında yetim ve öksüz 650 çocuğumuza 390 bin TL, ihtiyaç sahibi 300 üniversite öğrencisine 180 bin TL ve ilimiz, temsilciliğimiz olmayan ilçelerimiz ve köylerimizde bin 482 kişiye 2 milyon 964 bin TL değerinde nakit yardım yapılmıştır. Ayrıca öksüz çocuklarımızla ve üniversite öğrencileri ile iftar yemekleri düzenleyip; Kadir Gecesinde Kuzeykent Ulu Camii ve Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde 2 bin 500 kişiye güllaç dağıtımı yapılarak paylaşmanın ve bu iyilik hareketinin bir parçası olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadık" şeklinde konuştu.

"BAĞIŞÇILARIMIZA ŞÜKRANLARINIMIZI SUNUYORUM"

Kastamonu Kızılay Şube Başkanı Sabit Tavil, yapılan yardımların yanı sıra, bağışçılara teşekkürlerini iletti. Türk Kızılay'ının insani yardım misyonuna vurgu yaparak, iyilik hareketinin devamı için destek çağrısında bulundu. Tavil açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Milyonlarca gönüllünün tarih boyunca verdiği su ile büyüyen iyilik çınarı Kızılay, tüm bu yardımları hayır sahibi bağışçılarımızın destekleri ile sadece Ramazan ayında değil tüm yıl boyunca da gerçekleştirmiştir. Dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette Kastamonu'muzu en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay'ın, tüm mensuplarına, gönüllülerine ve hayır sahibi bağışçılarımıza en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyor, aralıksız devam eden çalışmalarımıza desteklerinin her daim devamını diliyorum. İyilik var olduğu sürece insanların acısını dindirmek için gece gündüz demeden çalışacağız."