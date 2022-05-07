Kastamonu üçüncü kez felaketi yaşadı! Korkularından eve giremiyorlar...





"YOLLARIMIZ SEL SULARININ ALTINDA KAYBOLDU"

Paşalı Köyü Muhtarı Ahmet Özcan da, "Asıl sel 11 Ağustos'ta yaşandı. Selde Bozkurt, İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Ayancık gibi ilçelerimiz büyük oranda etkilendi. O selde en fazla hasar ilçemiz gördü. Burası Akçay üzerinde 5 çayın birleştiği yer oluyor. Burada arazinin yapısı yaygan olmasaydı zaten buraları alıp götürürdü. Burada yerleşim diye bir şey kalmazdı. Ama burada geniş bir arazi var. Geniş bir arazi olduğu için sular yayılıyor. Bu yüzden ufak köprüler burada kıyafetsiz kalıyor. En son yaşadığımız sel afetinde de 9 tane köprümüz yıkıldı. Akçay ve Karacakaya çevresinde 9 tane köprü yıkıldı. Bu köprüler 26 tane köyümüzü birbirine bağlıyor. Çatalzeytin'e bağlı 21 köy, Sinop'a da bağlı 5 köyü birbirine bağlıyor. Şu anda burada kepçenin çalıştığı yerde de köy yolu vardı. Ama sular altında. Burası Çatalzeytin'i köprünün karşısındaki köylere hatta Türkeli'nin köylerine bağlayan bir yoldur. Şu anda bu yol sel suları altında. Bu yolun karşısında Türkmen pazarı diye bir yer kuruluyor. Burası tarihi bir yerdir. Orası da görüldüğü üzere çaydaki sel sularının yükselmesiyle olduğu gibi taş ve moloz yığının altında kaldı" şeklinde konuştu.