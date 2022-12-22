Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da 4 katlı binada yangın paniği
Giriş Tarihi: 22.12.2022 00:44 Son Güncelleme: 22.12.2022 00:47

Kastamonu’da 4 katlı binada yangın paniği

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan ve korku dolu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında çatı kullanılamaz hale gelirken bazı daireler de zarar gördü

İHA
Kastamonu’da 4 katlı binada yangın paniği

Olay, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Bacanın tutuşması neticesinde binanın çatı kısmında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerine, Türkeli ve Abana ilçesinden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin çalışması neticesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanmayan olmazken, binadaki bazı evler zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kastamonu’da 4 katlı binada yangın paniği
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