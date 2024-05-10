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Giriş Tarihi: 10.5.2024 17:30 Son Güncelleme: 10.5.2024 17:56

Kastamonu’da 52 bin 300 makaron ele geçirildi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda 50 bin adet boş, 2 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da 52 bin 300 makaron ele geçirildi

Olay Cide ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ilçe merkezinde tütün ürünleri satan bir iş yerine kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından iş yerinde arama yapıldı. Yapılamadan aramada, kargo şirketinin getirdiği 5 adet koli içerisinde toplam 50 bin adet sahte bandrollü boş makaron ile iş yeri içerisinde de 2 bin 300 adet içi doldurulmuş makaron ve çuvallara konulmuş halde 36,5 kilo açık tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi O.E. (33) hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kastamonu’da 52 bin 300 makaron ele geçirildi
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