Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da 7 köye ulaşım sağlanamıyor
Giriş Tarihi: 8.1.2023 16:11 Son Güncelleme: 8.1.2023 16:23

Kastamonu'da 7 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da Cuma gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ağlı ilçesinde 4, Küre ilçesinde ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da 7 köye ulaşım sağlanamıyor

Yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 7 köy yolunun açılabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde etkili olurken ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ağlı ilçesinde 4, Küre ilçesinde ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Kastamonu'da 7 köye ulaşım sağlanamıyor
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