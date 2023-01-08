Kastamonu’da 7 köye ulaşım sağlanamıyor

Yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 7 köy yolunun açılabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde etkili olurken ulaşımda aksamalara yol açtı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Ağlı ilçesinde 4, Küre ilçesinde ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.