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Giriş Tarihi: 29.11.2021 20:54

Kastamonu'da bir doktor Kovid-19 a yenik düştü

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Kastamonu’da bir doktor Kovid-19 a yenik düştü

Kastamonu'da Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan 65 yaşındaki. Op. Dr. Metin Baş, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Özel bir hastanede Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan 65 yaşındaki Op.Dr. Metin Baş'ın bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıktı. Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Baş, durumu ağırlaşması üzerine Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başladı. Op.Dr. Baş öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.

Baş'ın naaşı yarın İnebolu ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek. Çalıştığı Özel Hastane yazılı bir açıklama yaparak, "Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Baş'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi yönetimine, doktorlarına ve personeline başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Aynı hastanede görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Vedat Gök de Kovid-19 yüzünden 1 yıl önce hayatını kaybetmişti. Böylece Kastamonu İl merkezinde 1 yıl içinde Kovid-19 virüsü nedeniyle ikinci doktor yaşamını yitirmiş oldu.

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Kastamonu'da bir doktor Kovid-19 a yenik düştü
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