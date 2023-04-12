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Giriş Tarihi: 12.4.2023 20:47 Son Güncelleme: 12.4.2023 21:32

Kastamonu'da bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kastamonu'da bir evde çıkan yangında felçli olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Yangın Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Salih Güloğlu'na (82) ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine köye gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak felçli olduğu öğrenilen Güloğlu evden çıkamayarak hayatanı kaybetti. Dumandan etkilenen kızı Satiye Güloğlu ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kastamonu'da bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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