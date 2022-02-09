Kastamonu’da dalgalar 5 metreyi aştı! Derin göçükler oluştu

Kstamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahil boyunda birkaç noktada ise derin göçükler oluştu.
İŞ YERİNİ ADETA DAĞITTI
Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan fırtına sebebiyle 5 metreyi bulan dev dalgalar, Çatalzeytin ilçesinde sahil şeridinde hasara neden oldu.
Sahilde istinat duvarını aşan dev dalgalar, deniz kenarında kafe olarak faaliyet gösteren iş yerini adeta dağıttı.
DERİN GÖÇÜKLER OLUŞTU
Kafenin yanındaki çocuk parkı ile sahil boyunda birkaç noktada ise derin göçükler oluştu.