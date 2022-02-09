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Giriş Tarihi: 9.2.2022 18:22 Son Güncelleme: 9.2.2022 18:31

Kastamonu'da dalgalar 5 metreyi aştı! Derin göçükler oluştu

İHA
Kastamonu’da dalgalar 5 metreyi aştı! Derin göçükler oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından şiddetli fırtına Kastamonu'da etkisini gösterdi. Saatteki kızı 50 kilometreyi aşan fırtına sebebiyle 5 metreyi bulan dev dalgalar, sahil şeridinde hasara neden oldu. Kafenin yanındaki çocuk parkı ile sahil boyunda birkaç noktada ise derin göçükler oluştu.

Kstamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahil boyunda birkaç noktada ise derin göçükler oluştu.

İŞ YERİNİ ADETA DAĞITTI

Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan fırtına sebebiyle 5 metreyi bulan dev dalgalar, Çatalzeytin ilçesinde sahil şeridinde hasara neden oldu.

Sahilde istinat duvarını aşan dev dalgalar, deniz kenarında kafe olarak faaliyet gösteren iş yerini adeta dağıttı.

DERİN GÖÇÜKLER OLUŞTU

Kafenin yanındaki çocuk parkı ile sahil boyunda birkaç noktada ise derin göçükler oluştu.

Boyu 5 metreyi bulan dev dalgalar sebebiyle sahil bölgesindeki işletmeciler korkulu anlar yaşadı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Fırtınanın birkaç gün daha devam etmesi beklenen bölgede belediye ekipleri kullanılamaz hale gelen kafenin çevresi ile göçük oluşan yerlerde güvenlik önlemi aldı.

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Kastamonu'da dalgalar 5 metreyi aştı! Derin göçükler oluştu
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