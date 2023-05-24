Kastamonu’da debisi yükselen çay taştı,köy sular altında kaldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu ile kuvvetli sağanak etkili oldu. Devrekâni Laçin Köyü'nde kuvvetli dolu yağışı sonrasında her taraf beyaz örtüyle kaplandı. Dolu yağışının ardından başlayan şiddetli sağanak sebebiyle yükselen sel suları köprü ve yollara kadar taştı. Sel sularının şiddetine dayanamayan Laçin Köyü'nü ilçe merkezine bağlayan yollarda çökmeler meydana geldi.

Laçin Köyü Camisinde yükselen sel suları nedeniyle hasar meydana gelirken bazı evlerde ve ahırlarda ise su baskınları meydana geldi. Ayrıca Çorbacı ve Kınık köylerinde etkili olan yağış sebebiyle köy yollarında, altyapılarında ve tarım arazilerinde ciddi hasarlar meydana geldi. Evlerine ve ahırlarına kadar giren sel sularını vatandaşlar, küreklerle tahliye etmeye çalıştı.

TARIM ARAZİLERİ SEL SULARI ALTINDA KALDI

İlçedeki tarım arazileri de sel suları altında kalarak zarar gördü.Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, vatandaşlara sel uyarısı yaptı.

Engin Altıkulaç "Yaklaşık bir buçuk saat süren aşırı yağış, akabinde de küçük dolu parçalarının ani bir şekilde erimesinden dolayı Devrekani Çayı yatağında, arazilerin bir kısmında sel olayı yaşandı. Laçin Köyü'nde sel olayı ile karşı karşıya kaldık. 5 adet samanlıkta su baskını var. Çok şükür başka da bir zarar yok." dedi.