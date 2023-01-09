Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da eski muhtar yangında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.1.2023 12:44 Son Güncelleme: 9.1.2023 12:50

Kastamonu'da eski muhtar yangında hayatını kaybetti

Kastamonu’da meydana gelen ikamet yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da eski muhtar yangında hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Yukarısökü Köyü Asmagoz mevkiinde meydana gelen olayda, Selahattin Yılmaz'a (94) ait 2 katlı evde baca tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Dumanları fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren itfaiye ekipleri tarafından ev sahibi Selahattin Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yılmaz'ın cansız bedeni Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tek başına yaşadığı öğrenilen dokuz çocuk babası eski Muhtar Yılmaz'ın kısa bir süre önce İstanbul'dan Çatalzeytin ilçesine dönüş yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kastamonu'da eski muhtar yangında hayatını kaybetti
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