Kastamonu’da ev yangını: 1 ölü

Yangın Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Şahin Özdemir'e ait iki katlı yarı ahşap evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Yangında alevlerin arasında kalan ve kaçamayan 90 yaşındaki Şerife Özdemir, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şerife Özdemir ise, evden çıkartılarak cenaze nakil aracına alındı. Şerife Özdemir'in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.