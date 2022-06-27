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Giriş Tarihi: 27.6.2022 17:40 Son Güncelleme: 27.6.2022 18:30

Kastamonu’da evinde mahsur kalan felç hastası helikopterle kurtarıldı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kastamonu’da evinde mahsur kalan felç hastası helikopterle kurtarıldı

Kastamonu İnebolu’da yoğun yağış sonrası evinde mahsur kalan felç hastası Mustafa Çelik, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kastamonu ili İnebolu ilçesi Yunus Köyü'nde ikamet eden felç hastası Mustafa Çelik, meydana gelen yoğun yağış sonrası Zarbana Çay sularının yükselmesi sonucu evinde mahsur kaldı. Çelik, Jandarma Komutanlığınca AFAD ve 112 ekipleri ile koordineli olarak mahsur kaldığı evinden kurtarılarak helikopterle Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İnebolu Evrenye Köyü'nde selde mahsur kalanları İnebolu İlçe J K lığı ekipleri kurtardı.

Kastamonu’da evinde mahsur kalan felç hastası helikopterle kurtarıldı | Video

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Kastamonu’da evinde mahsur kalan felç hastası helikopterle kurtarıldı
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