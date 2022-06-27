Kastamonu ili İnebolu ilçesi Yunus Köyü'nde ikamet eden felç hastası Mustafa Çelik, meydana gelen yoğun yağış sonrası Zarbana Çay sularının yükselmesi sonucu evinde mahsur kaldı. Çelik, Jandarma Komutanlığınca AFAD ve 112 ekipleri ile koordineli olarak mahsur kaldığı evinden kurtarılarak helikopterle Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İnebolu Evrenye Köyü'nde selde mahsur kalanları İnebolu İlçe J K lığı ekipleri kurtardı.
Kastamonu’da evinde mahsur kalan felç hastası helikopterle kurtarıldı | Video