Kastamonu’da feci kaza! Odun yüklü tır bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

Bariyerleri de parçalayan tır, yan yatarak durabildi. Kazada sürücü, tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Tırda bulunan odunlar çevreye savrulurken İstanbul yolu ise trafiğe kapandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak İstanbul yolunu geçici olarak araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de herhangi olumsuz duruma karşı tırda incelemede bulunarak tedbir aldı.

Tırın yoldan kaldırılmasıyla ilgili çalışma halen devam ediyor.