Kastamonu’da feci kaza: Sulama kanalında takla attı, sürüklenerek otomobille çarpıştı! 2 ölü, 5 ağır yaralı

Kaza, Ağlı-Seydiler karayolu Gölceğiz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlı istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki su kanalına girerek takla attı.
Kanaldan çıkarak yolda sürüklenen hafif ticari araç, karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu Kuru ve Gülseren Kuru olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan Aysel C. (43), Ramazan K. (30), Süleyman S. (65), Emre Can B. (30) ve Erol C. (43) ağır yaralandı.