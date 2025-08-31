Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da feci kaza: Sulama kanalında takla attı, sürüklenerek otomobille çarpıştı! 2 ölü, 5 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 31.8.2025 23:17

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, su kanalına girerek, takla attı. Daha sonra yolda sürüklenen araç, karşı istikametten gelen otomobile de çarparken, meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı.

İHA Yaşam
Kaza, Ağlı-Seydiler karayolu Gölceğiz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlı istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki su kanalına girerek takla attı.

Kanaldan çıkarak yolda sürüklenen hafif ticari araç, karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu Kuru ve Gülseren Kuru olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan Aysel C. (43), Ramazan K. (30), Süleyman S. (65), Emre Can B. (30) ve Erol C. (43) ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

