Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da feci kaza: Sürücü öldü, kızı ve torunu ağır yaralı
Giriş Tarihi: 27.2.2024 21:47

Kastamonu’da feci kaza: Sürücü öldü, kızı ve torunu ağır yaralı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü hayatını kaybetti, anne ile 4 günlük bebeği hastanede yaşam mücadelesi veriyor

İHA
Kastamonu’da feci kaza: Sürücü öldü, kızı ve torunu ağır yaralı

Kaza, Devrekani ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müzeyyen Kapıcı (60) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada sürücü ile kızı Fatma K. ve 4 günlük torunu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Müzeyyen Kapıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma K. ile 4 günlük bebeği ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Entübe edilen 4 günlük bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu’da feci kaza: Sürücü öldü, kızı ve torunu ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA