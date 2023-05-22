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Giriş Tarihi: 22.5.2023 16:26 Son Güncelleme: 22.5.2023 16:37

Kastamonu’da feci ölüm; Ot biçerken fırlayan demir kalbine saplandı

Kastamonu’da bahçesinde ot biçerken fırlayan metal kalbine saplanan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da feci ölüm; Ot biçerken fırlayan demir kalbine saplandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bağlı Köseli Köyündeki meydana gelen olayda evinin bahçesine ot biçmek için çıkan Emrullah Kısa'yı çimlerin üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Kısa'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kısa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cide İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi incelemesinde, Emrullah Kısa'nın ot biçtiği sırada fırlayan demirin kalbine saplanması neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kastamonu’da feci ölüm; Ot biçerken fırlayan demir kalbine saplandı
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