Kastamonu’da fırtına ve yağmur etkili oldu

İhsangazi ilçesinde etkili olan fırtınanın şiddetine dayanamayan bir evin çatısı uçtu. Binanın çatısı fırtınanın da etkisiyle prefabrik bir evin üzerine düştü. İçerisinde vatandaşların olduğu öğrenilen prefabrik evde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Kent merkezinde ise ağaçlar devrildi. Yollarda su birikintileri oluştu. Kastamonu Belediyesi ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar yollarda temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte İnebolu ilçesi 61.2, abana ilçesi 54.1, Bozkurt ilçesi 50.2, Doğanyurt ilçesi 38.9, Cide ilçesi 31.2 mm/m2 yağış aldı. Son 24 saatte rüzgar hızı ise İhsangazi ilçesinde 98.6, Taşköprü ilçesinde 80.6, Seydiler ilçesinde 76.0, Daday ilçesinde 64.1 km/h olarak kayıtlara geçti.