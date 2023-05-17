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Giriş Tarihi: 17.5.2023 03:42

Kastamonu'da gece yarısı dehşet! Kalbinden bıçaklandı

Aralarında husumet bulunan U.B ile A.C.A arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.A., U.B.'yi kalbinden bıçakladı. U.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi

İHA
Kastamonu’da gece yarısı dehşet! Kalbinden bıçaklandı

Olay, gece saatlerinde Kastamonu Kuzeykent Mahallesi'ndeki Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan U.B ile A.C.A arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.A., kalbinden bıçakladığı U.B.'yi ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs U.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan U.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi A.C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kastamonu'da gece yarısı dehşet! Kalbinden bıçaklandı
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