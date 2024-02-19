Kastamonu’da haklarında yakalama kararı bulunan 56 şahıs yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede 12-18 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 56 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan O.B., 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan S.D., 'kasten öldürme' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan S.U., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A., 3 ayrı suçtan 2 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan F.K., 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan A.A., 'hırsızlık' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.P ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan İ.A. tutuklandı.