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Giriş Tarihi: 19.2.2024 15:53

Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 56 şahıs yakalandı

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 56 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İHA
Kastamonu’da haklarında yakalama kararı bulunan 56 şahıs yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede 12-18 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 56 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 14 ayrı suçtan 18 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan O.B., 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan S.D., 'kasten öldürme' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan S.U., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A., 3 ayrı suçtan 2 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan F.K., 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan A.A., 'hırsızlık' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.P ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan İ.A. tutuklandı.

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Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 56 şahıs yakalandı
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