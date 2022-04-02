Kastamonu’da iki heyelan! Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı

Yolu açma çalışmalarının devam ettiği sırada, saat 22.00 sıralarında meydana gelen ikinci heyelanın ardından çalışmalara ara verildi. Heyelan tehlikesinin devam etmesi sebebiyle çalışmalar durdurulurken, yol açma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği aktarıldı. Kastamonu istikametine ulaşımın ise Abana- Bozkurt güzergahından sağlanacağı aktarıldı.