Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da inanılmaz olay: Avlanmak isterken kendini vurdu
Giriş Tarihi: 26.12.2021 16:15

Kastamonu’da inanılmaz olay: Avlanmak isterken kendini vurdu

İHA
Kastamonu’da inanılmaz olay: Avlanmak isterken kendini vurdu

İnanılmaz olay Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi... Arkadaşları ile ava giden bir kişi, kazara kendini vurması neticesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de yaşayan Serkan Erol, arkadaşları ile birlikte avlanmak için ormanlık alana gitti. Avlandıkları sırada Serkan Erol, kazara kendi silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Erol'un cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kastamonu’da inanılmaz olay: Avlanmak isterken kendini vurdu
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