Kastamonu’da Kafes-45 operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 4 aylık takip neticesinde Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyelerinin; sözde kuyumculuk adı altında faaliyet gösterdikleri, kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli bir komisyon karşılığı, farklı şirketlere ait POS cihazlarını da kullanarak halk arasında 'kredi kartına takla attırmak' tabiri ile bilinen yöntemle ödemelerini sağladıkları, paravan şirketler kurarak bankalardan POS cihazları temin ettikleri ve suç örgütü elebaşı ile örgüt üyeleri arasında, suçta kullanılan POS cihazlarını karşılıklı kargo ile gönderdikleri tespit edilen örgüt elebaşı Ömer Çınar'ın da içerisinde olduğu 21 şüpheli yakalandı.

MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak analizler sonucu 14 paravan şirkete ait banka hesaplarında 980 milyon TL'lik işlem hacmi ve 105 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 365 bin 135 TL nakit para, 1245 avro, 1940 dolar, 380 sterlin, 6 kg ağırlığından 6 adet gümüş külçe ve altın, 54 cm uzunluğunda altın zincir, 132 adet kredi kartı, 26 adet cep telefonu, 12 Adet post cihazı, 4 adet laptop ile şüphelilere ait 1 Porsche marka araca el konuldu.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Kastamonu'ya getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.