Kastamonu’da kahreden olay: 15 yaşındaki İrem kalbine yenildi!

İrem Bakan'ın ağabeyi Muammer Bakan, "Kardeşimiz için ailece 9 yıla yakın mücadele verdik. Tüm aile İrem yaşayabilsin diye gece uyku uyumadı. Hep bir umut içinde iyi olacağını hayal ettik. Ama olmadı ve canımızı yitirdik. Son 1,5 yıldır sağlık durumu günden güne kötüye gidiyordu. En büyük üzüntüm çocukluğunu yaşayamaması, arkadaşlarıyla birlikte koşup oyunlar oynayamaması" dedi.