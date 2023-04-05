Kastamonu’da karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor

Gemide bulunan 14 personelden 13'ü ekipler tarafından tahliye edilerek Cide'de otele yerleştirildi. Gemi kaptanı ise gemiyi terk etmedi. Karaya oturması sebebi ile alt kısmında yırtık oluşan gemide onarım çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanması ile geminin römorkör ile çekileceği öğrenildi.