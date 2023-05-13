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Giriş Tarihi: 13.5.2023 20:03

Kastamonu'da kaybolan kişi 14 gün sonra bulundu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mağara gezisi sırasında kaybolan kişiye 14 gün sonra ulaşıldı.

AA
Kastamonu’da kaybolan kişi 14 gün sonra bulundu

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan'da Ilgarini Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra grupta yer alan Hüseyin Alıcı'dan (62) haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Alıcı, bugün öğleden sonra Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Kazla Mahallesi'nde yaşayan Esma Duzla'nın evine geldi.

Bunun üzerine köylüler, durumu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'a bildirdi. Yaşar'ın da bilgiyi ilgililere aktarması üzerine köye sağlık ekibi gönderildi.

Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesine getirilen Alıcı, tedavi altına alındı.

Alıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kastamonu'da kaybolan kişi 14 gün sonra bulundu
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