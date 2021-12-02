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Giriş Tarihi: 2.12.2021 22:23

Kastamonu'da, kontrolden çıkan kamyon tünelde devrildi! 2 kişi yaralandı

İHA
Kastamonu’da, kontrolden çıkan kamyon tünelde devrildi! 2 kişi yaralandı

Kayseri'den Kastamonu'ya malzeme getirdiği öğrenilen kamyon, tünel çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Kayseri'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesine malzeme getirdiği öğrenilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 38 AES 185 plakalı kamyon, İnebolu-Kastamonu karayolu Yenigün Tüneli çıkışında freninin şişmesi sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

Kontrolden çıkan nakliye kamyonu tünel çıkışında devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.

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Kastamonu'da, kontrolden çıkan kamyon tünelde devrildi! 2 kişi yaralandı
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