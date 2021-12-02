Kayseri'den Kastamonu'ya malzeme getirdiği öğrenilen kamyon, tünel çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.
Kayseri'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesine malzeme getirdiği öğrenilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 38 AES 185 plakalı kamyon, İnebolu-Kastamonu karayolu Yenigün Tüneli çıkışında freninin şişmesi sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıktı.
2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU
Kontrolden çıkan nakliye kamyonu tünel çıkışında devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu'da, kontrolden çıkan kamyon tünelde devrildi! 2 kişi yaralandı