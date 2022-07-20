Kastamonu’da korkunç manzara: Cemile Akman’ın sır ölümü...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının Cemile Akman olduğu öğrenildi. Cemile Akman'ın yaşamını yitirdiği olay yerindeki tabancanın da eşine ait olduğu bildirildi. Akman'ın eşinden habersiz silahını aldığı öne sürülürken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Akman'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.