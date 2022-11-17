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Giriş Tarihi: 17.11.2022 23:31

Kastamonu'da korkunç olay! Düğündeki gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi

Kastamonu'da korkunç bir olay yaşandı. Devrekani ilçesinde bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlendi. Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Kastamonu’da korkunç olay! Düğündeki gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi

Olay, saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz kaçağı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kastamonu'da korkunç olay! Düğündeki gaz kaçağından 40 kişi zehirlendi
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