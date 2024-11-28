Kastamonu’da korkunç yangın: Baba ve engelli oğlu yanarak can verdi!

Olay, Tosya ilçesi YukarıBerçin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı evi sardı.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından, evden yaralı olarak çıkan 45 yaşındaki Şahin Gizli, yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.