Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da korkunç yangın: Baba ve engelli oğlu yanarak can verdi!
Giriş Tarihi: 28.11.2024 10:10 Son Güncelleme: 28.11.2024 10:31

Kastamonu'da korkunç yangın: Baba ve engelli oğlu yanarak can verdi!

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan ev küle döndü. Ekipler yangın sırasında evde olduğu öğrenilen baba ve engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Kastamonu’da korkunç yangın: Baba ve engelli oğlu yanarak can verdi!

Olay, Tosya ilçesi YukarıBerçin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı evi sardı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından, evden yaralı olarak çıkan 45 yaşındaki Şahin Gizli, yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Şahin Gizli'nin babası Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu'da korkunç yangın: Baba ve engelli oğlu yanarak can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA