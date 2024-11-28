Kastamonu’da korkunç yangın: Baba ve engelli oğlu yanarak can verdi!

Olay yerine gelen ekipler tarafından, evden yaralı olarak çıkan 45 yaşındaki Şahin Gizli, yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.