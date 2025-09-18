Kastamonu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 15 yaşındaki çocuğun sonu oldu!

Kahreden kaza, gece saatlerinde Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Furkan Buğra Şen idaresindeki motosiklet ile B.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Buğra Şen, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.