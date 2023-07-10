Kastamonu’da sel: Cide-Bartın karayolu kapandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili şiddetli olan yağış sebebiyle 3 mahalledeki ev ve iş yerlerini sel suları basarken, Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu.

Aralıklarla iki gündür yağışların devam ettiği Cide ilçesinde sağanak yağış gece saatlerinde etkisini daha fazla arttırdı. Yoğun yağış ilçede birçok noktada su baskınlarına neden oldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle Saz Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Kumluca Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerini sel suları bastı. Yollarda araçlar da su altında kaldı.

Cide-Bartın karayolu ise heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye takviye olarak sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.