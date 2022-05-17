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Giriş Tarihi: 17.5.2022 15:36

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

İHA
Kastamonu’da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 210 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca silah ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uzun süreli devam eden çalışmalar neticesinde 33 ayrı adrese operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

210 personel ve 45 ekibin katılımı ile eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda ev ve iş yerlerine saklanmış 9 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tüfek, 5 adet kuru sıkı tabanca, toplamda 350 adet çeşitli çaplarda fişek, 10 adet şarjör, 49 adet reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap, 2 adet kılıç ve muşta ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili toplam 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
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