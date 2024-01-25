Kastamonu’da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alkollü olduğu düşünülen şahsın başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine intikal eden Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Bölgede boş kovan arayan polis ekipleri bulunan şahsın Tolga B. olduğunu tespit etti.