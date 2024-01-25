Kastamonu’da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay, gece saatlerinde Kastamonu il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir erkeğin mezarlıkta yatar vaziyette olduğunu gören vatandaşlar şahsın alkollü olduğunu düşünerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alkollü olduğu düşünülen şahsın başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerine intikal eden Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Bölgede boş kovan arayan polis ekipleri bulunan şahsın Tolga B. olduğunu tespit etti.
Mezarlığa atıldığı değerlendirilen Tolga B.'nin faillerinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin araçla Karabük istikameti yönüne gittiklerini tespit etti.
Şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı'nda durduruldu. Araçta bulunan 2 kişi Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilere öncülük ettiği saptanan diğer aracı da takibe alan ekipler diğer aracı da Karabük - Kastamonu Karayolu Bostanbükü Köyü Kavşağı'nda durdurdu. Araç içerisinde bulunan 2'si kadın 3 kişi daha gözaltına alındı.
Olayla ilgisi bulunduğu tahmin edilen 2'si kadın 5 şüpheli Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ve bıçak ele geçirildi.
Kastamonu'ya getirilen 5 şahsın Emniyet Müdürlüğünde sorguları devam ediyor.