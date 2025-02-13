Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da sır ölüm: 73 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu!
Giriş Tarihi: 13.2.2025 20:07

Kastamonu’da sır ölüm: 73 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Ahmet Serter evinde ölü bulundu.

İHA
Kastamonu’da sır ölüm: 73 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu!

Sır olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Ahmet Serter'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler tarafından evde hareketsiz halde bulunan Ahmet Serter'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serter'in cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu’da sır ölüm: 73 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA