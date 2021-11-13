Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da soba faciası
Giriş Tarihi: 13.11.2021 13:00

Kastamonu'da soba faciası

DHA
Kastamonu’da soba faciası

Kastamonu'da acı bir olay yaşandı. Tek katlı evde sobadan çıkan yangında yatalak hasta Naciye Kök (88) yaşamını yitirdi, 6 kişinin ise dumandan etkilendiği açıklandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden hurdacılık yapmak için gelen ailenin Kutlubeydemirci köyünde kirada oturduğu tek katlı evde, 03.30 sıralarında, sobadan çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden İlyas Küçükdurna (46), evde bulunanları dışarıya çıkardı. Yatalak hasta olan Naciye Kök ise mahsur kaldı. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürdü. İçeride yapılan incelemede Naciye Kök'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Yangında dumandan etkilenen Satı Kucık (50), Emel Kaplan (41), Hakan Kucık (28), Mustafa Kaplan (7), Kadir Kaplan (4) ve İlyas Küçükdurna sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Naciye Kök'ün cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Son dakika! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan
Son dakika: Ali Koç'un sözleri için olay açıklama! 'Başkan beni taraftara sattı, şimdi...'
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika: Fatih Terim'in lideri Marcao İtalyanları peşine sıraladı! Roma'dan sonra bir dünya devi daha...
Son dakika: CHP'li Başkan yardımcısı Osman Ayradili 2 yıl önce evlendiği eşini belediyeye aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu'da soba faciası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA