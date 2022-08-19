Kastamonu’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Kastamonu-Taşköprü karayolu Eşen köyü yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.