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Giriş Tarihi: 10.7.2022 10:25

Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 6 araç çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 karayolu Samsun istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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