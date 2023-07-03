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Giriş Tarihi: 3.7.2023 21:39 Son Güncelleme: 3.7.2023 21:40

Kastamonu’daki iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle meydana gelen iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı.

İHA
Kastamonu’daki iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Devrekani-Kastamonu karayolunda Necmi Y. idaresindeki 34 YY 9042 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise İnebolu-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Nuri C. yönetimindeki 34 UU 0350 plakalı otomobil sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halindeki Sami B. idaresindeki 67 TR 290 plakalı Fiat marka minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kastamonu’daki iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı
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