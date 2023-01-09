Kastamonu’nun belediye başkanının darp edilmesine tepkiler büyüyor

Pınarbaşı Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan Başkan Şenol Yaşar, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Yeni açılan berber dükkanına 'hayırlı olsun' ziyareti yaptığı esnada saldırıya uğradığını anımsatan Başkan Yaşar, "O dik demir merdivenden aşağı inerken ense kökümden ayağının tabanıyla tamamen öldürmek maksatlı o dar ortamda tamamen canıma kast edercesine beni tekmeleyerek oraya yığdı. Yerden kalktığımda 'ne yaptın' dediğimde aynı FETÖ taktiğiyle kamerayı çalıştırıp 'ben yapmadım, bana hakaret ediyorsun, ben bir şey yapmadım' gibi söylemlerde bulununca ben tekrar kendisine berber dükkanına girmesini söyledim. Ancak berber arkadaşım olayları fiilen her birini gördü" dedi.

"SİYASİ HAZIMSIZLIKLARINI BİTİREMEDİLER"

Daha önce AK Parti İlçe Başkanı Sinan Yılmaz'a ve bir İl Genel Meclisi Üyesi Kazım Gül'e de saldırdıklarını dile getiren Yaşar, "Siyasi hazımsızlıklarını bir türlü bitiremediler. Kapıma gelip 'çık dışarı' diye bağırdılar. Dükkânda otururken önüme mermi koydular" açıklamasında bulundu.

'Biz adalete güveniyoruz' diyen Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, "Bunlar bir aile. Sözüm ona devlet memuru. Ancak siyasetten bir türlü nasibini alamamış o hazımsızlıkla çocuklarını da doldurarak ilçede terör estiriyorlar. Biz adalete güveniyoruz. Biz doğruluktan yanayız" diye konuştu.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Yaşar: "Kastamonu AK Parti İl Başkanımız Doğan Ünlü'ye ve teşkilatına, AK Parti ve MHP İlçe Belediye Başkanı arkadaşlarıma, önceki dönem Kastamonu Belediye Başkanımız Tahsin Babaş'a, önceki dönem Taşköprü Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan'a, önceki dönem Pınarbaşı Belediye Başkanımız Mehmet Yılmaz'a, AK Parti, MHP ve CHP ilçe başkanları ve teşkilatlarına, AK Parti İl Genel Meclis Üyemize, AK Parti ve MHP Belediye Meclis üyelerime, muhtarlarımıza, personelime, basınımızın güzide temsilcilerine ve hizmet etmekten gurur duyduğum Pınarbaşı'nın güzel insanlarına tekrardan sonsuz teşekkür ediyorum."

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ise AK Parti ailesi olarak saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Ünlü sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemlerde belediye başkanımızın büyük çabasıyla beraber Pınarbaşı ilçemiz güzel işlere imza atıyor ve atmaya devam ediyor. Seçildiği günden bugüne kadar gecesini gündüzüne katarak Pınarbaşı için çaba sarf ediyor. Pınarbaşı halkı tarafından özgüvenle belediye başkanlığına getirilmiş belediye başkanımıza yapılan saldırı aslında hepimize yapılan saldırı olarak değerlendiriyorum. Belediye başkanımıza yapılan bu saldırıyı AK Parti ailesi olarak şiddetle kınadığımızı ifade ediyorum."