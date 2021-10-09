Kasten adam öldürme suçundan aranıyordu: Bingöl’de yakalandı

İstanbul'da işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 2009 yılından bu yana aranan bir şüpheli Bingöl'de yakalandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kastan adam öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari hükümlü, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarmam Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kıraslında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2009 yılından itibaren aranan bir şahıs, 07 Ekim 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir." denildi.