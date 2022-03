‘Kasten öldürmek’ten yargılanmalılar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 yıl önce İstanbul Beyoğlu 'ndaki bir apartman boşluğunda cansız bedeni bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu 'nun dosyasını Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Başsavcılık tarafından hazırlanan tebliğnamede, Nazlı Sinem Erköseoğlu'nu öldürdükleri iddiasıyla yargılanan ancak delil yetersizliğinden beraat eden Can ve Emre Paksoy kardeşlere verilen beraat kararlarının bozulması talep edildi. Tebliğnamede, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanıklara verilen beraat kararlarına dikkat çekilerek, yerel mahkeme hükmünün yasaya aykırı olduğuna, sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğine yer verildi. 26 Eylül 2010'da sanık Can Paksoy ile Erköseoğlu'nun gece kulübünde alkol aldıktan sonra Paksoy'un ağabeyi Emre Paksoy'un evine gittiklerine değinilen tebliğnamede, bilinmeyen bir nedenle Can Paksoy ile Erköseoğlu arasında tartışma çıktığından bahsedildi.Tebliğnamede, Erköseoğlu'nun, kafasının arka kısmına sert bir cisimle vurulduğu, daha sonra da iç çamaşırı ve elbisesinin aceleyle giydirilerek evin bulunduğu 8'inci kattan aşağı atıldığı ve yüzüstü yere düştüğü bildirilerek, Erköseoğlu'nun intihar ettiği intibaını uyandırmak amacıyla apartman boşluğuna atıldığı kaydedildi. Sanık Emre Paksoy'un olayı 14.17'de polise ihbar ettiğine, Erköseoğlu'nun atıldığı pencere kenarında sanığın parmak izinin bulunduğuna yer verilen tebliğnamede, Erköseoğlu'nun parmak izinin bulunmadığı belirtildi. Erköseoğlu'nun kafasının arka kısmındaki darp izinin düşme kaynaklı meydana geldiğine dair dosyaya yansıyan herhangi bir tespitin yer almadığı aktarılan tebliğnamede, sanık Can Paksoy'un Adana 'ya gitmek üzere 12.54'te evden ayrıldığından bahsedilerek, bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğuna yer verildi.Tebliğnamede, sanıkların üzerlerine atılı "kasten öldürme" suçundan mahkûmiyetleri yerine, kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik çelişkili savunmalarına itibar edilerek haklarında yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bozulması talep edildi. Dosya, inceleme için Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne tebliğ edildi.